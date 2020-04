"La vi negra, estuve a punto de morir", afirma Nicolás Castillo

Nicolás Castillo reveló que estuvo a punto de perder la vida después del sangrado que sufrió y por lo que tuvo que regresar a un hospital al sur de la Ciudad de México.

El atacante del América fue dado de alta después de una operación a la que fue sometido, pero se le complicó por una trombosis. Horas más tarde, regresó al nosocomio por dicho sangrado.

"Me quise mover y me vuelve a sangrar. Ahí es donde la vi negra. Ya iba perdiendo sangre. Con tráfico al hospital te demoras 40 minutos. Mi hermano iban tocando el claxon. Yo ya veía todo blanco; iba inconsciente. Perdí casi 3 litros de sangre. Ahí fue cuando el club pidió donantes de sangre... me lo contaron. Esa fue la cuarta vez que me abrieron la cicatriz. Me pincharon por todos lados", informó.

"No sentía la pierna... o sentía que me iba explotar. Trataba de mover el tobillo y no podía. Me durmieron al tiro. Una doctora, que me salvo la vida, sacó a todos de la pieza y me dijo hay que operar de nuevo. Ya después no recuerdo más", agregó.

Castillo hizo un live de Instagram con la Universidad Católica, club que lo vio nacer profesionalmente.