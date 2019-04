La violencia en el Clásico Regio

Los Tigres y los Rayados del Monterrey protagonizan la final de la presente edición en la Concacaf Liga de Campeones.

El Clásico Regio, ese mismo que en repetidas ocasiones, se ha visto involucrado en actos de violencia por parte de los aficionados de ambos equipos.

El más reciente, en septiembre del 2018, previo al Clásico 117 (que terminó 0-0 en la Jornada 10), cuando seguidores de los Rayados, agredieron y apuñalaron a un aficionado de los universitarios.

Videos mostraron como entre seguidores de ambos equipos tuvieron un enfrentamiento en la Avenida Aztlán. Aquella ocasión, a un joven le quitaron la ropa, lo atacaron con un arma punzocortante y además recibió pedradas por los aficionados del Monterrey. Todo esto sucedió dos horas antes de que el partido se llevara a cabo.

En mayo del 2017, Rayados recibió a Tigres para definir al semifinalista del Clausura 2017.

El partido de los Cuartos de Final terminó con victoria para los universitarios, situación que provocó golpes dentro de la casa del Monterrey. Pero no quedó ahí, también en las inmediaciones del estadio la afición albiazul desquitó su enojo contra la afición visitante.

El sábado 2 de febrero del 2014, en el estadio Tecnológico, anterior casa del Monterrey, se disputó el Clásico Regio 102. Duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2014.

Esa vez, tanto aficionados de Tigres, como de Rayados, se vieron involucrados en actos violentos, e incluso, se reportaron más de 30 detenidos y un par de lesionados.

Desafortunadamente, el Tigres vs Rayados se ha convertido en uno de los encuentros en los que la violencia no pasa por alto y ha llevado a algunos aficionados a estar cerca de perder la vida.