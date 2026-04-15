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LAFC elimina a Cruz Azul

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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LAFC elimina a Cruz Azul

México.- Por si la goleada sufrida en Estados Unidos no fue suficiente para quitarle -y abollar- la corona de campeón al Cruz Azul, Los Ángeles FC (1-4 global) empató de forma agónica en el estadio Cuauhtémoc y eliminó a la Máquina de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La vergüenza es mayor para Cruz Azul, que además de pasar de ser un equipo que ganó siete partidos al hilo a uno que en sus últimos siete juegos oficiales no conoce la victoria, su afición detuvo el partido por gritar, en repetidas ocasiones, el insulto homofóbico a Hugo Lloris, el portero francés del LAFC.

La Máquina necesitaba tres goles para igualar la eliminatoria y la actitud necesaria para lograr una hazaña de esa magnitud solamente le duró 45 minutos. Gracias a una decisión del árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros, que a pesar de ser llamado por el VAR se mantuvo firme en su decisión inicial y otorgó penalti a favor, Gabriel Fernández (17´) anotó el único gol cementero. "El Toro" intentó aumentar la ventaja en repetidas ocasiones, pero el portero campeón del mundo con Francia en 2018 dio muestra de su calidad y con impresionantes atajadas evitó la remontada.

Como suele suceder en Concachampions, donde a los equipos estadounidenses les cuesta jugar y lucirse en territorio mexicano, LAFC no mostró su mejor versión. Son Heung-Min, tuvo una actuación discreta y Denis Bouanga (96´) apagó la ilusión con un gol de penalti.

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En una segunda mitad descafeinada, el árbitro detuvo la acción por cinco minutos por culpa del comportamiento de la afición celeste, que "corrigió" su actitud y empezó a gritar "Azul, azul" en los siguientes despejes de Lloris para evitar la suspensión del encuentro.

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