Lainez, convocado para los partidos de la Liga de Nacionales

México.- Diego Lainez es la principal novedad en la convocatoria de la Selección Nacional de México de futbol para los partidos ante Bermudas y Panamá, dentro de la Liga de Nacionales de la Concacaf.

Así como la presencia de Jesús Manuel Corona, que juega en Porto, y Héctor Herrera, que milita en Atlético de Madrid, además de la ausencia de Javier Hernández, que se desempeña en Sevilla.

Pese a los pocos minutos que ha tenido con Betis de la Liga de Futbol de España, Lainez recibió la oportunidad por parte del técnico argentino Gerardo Martino disputar estos duelos.

Mientras que tal y como lo dijo, el "Tata" llamó a "Tecatito" Corona y a Herrera, quienes no participaron en la Copa Oro, pero no consideró al "Chicharito" Hernández, quien no jugó en esa competencia.

Mientras que están 13 de los jugadores con los que trabajó y enfrentó el partido amistoso el pasado miércoles frente a Trinidad y Tobago, entre ellos Sebastián Córdova, José Juan Macías y Raúl Gudiño.

Los ausentes son Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo, mientras que regresa Rodolfo Pizarro, quien fue operado de apendicitis previo al juego con Estados Unidos en Nueva York.

El equipo se concentrará el domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ese mismo día viajarán a Nueva York.

Los jugadores que militan en Europa y en la MLS se integrarán en Nueva Jersey, para que el 9 de octubre se trasladen a Bermudas, en donde enfrentará al seleccionado local el viernes 11.