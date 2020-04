Lamenta Pablo Loredo cierre de gimnasios

El paro de actividades ha afectado tanto al personal como a los boxeadores que trabajan en el gimnasio Round Six, le ha pegado en lo deportivo, emocional y económicamente, que ante la prolongación del confinamiento, algunos de ellos, han tenido que modificar su forma de obtener ingresos para sus familias.

Pablo "El Sabritas" Loredo, dueño del gimnasio Round Six, comentó a Pulso, "Esta situación si nos ha afectado en el gimnasio, ya que en lo personal, en este lugar tengo dos personas de apoyo, y lamentablemente económicamente ya las estoy perjudicando, ya que no reciben lo poco que les daba y que servía para ayuda de ellos, en lo personal, no me paga tanto económicamente, porque el gimnasio es un hobby, pero si me pega emocionalmente, porque estoy acostumbrado a estar en actividad continua, en donde entreno, estoy con los chavos, y esto le ha pegado a todos y ya estamos de ganas de regresar a entrenar".

Se le preguntó si ha buscado alternativas para tener ingresos extras ante esta situación a lo que el "Sabritas" Loredo mencionó "Yo en lo personal, tengo la ventaja de que el local es propio, pero a otros compañeros como el Torito, o a compañeros que rentan local, a ellos si les ha estado afectando un poquito más, porque pagan una renta y cierran todo y no tienen un soporte económico si les afecta, yo con mi trabajo, al dedicarme a las ventas, en esta situación se han bajado y por cuestiones de mi chamba es que ahorita me apoyo en la venta de otro tipo de productos".