Lando Norris hace historia en la pole del Gran Premio de Mónaco

MÓNACO (AP) — Lando Norris rompió el récord de la pista para clasificar en la pole position el sábado para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, superando a Charles Leclerc y a su rival por el título, Oscar Piastri.

"Ha tardado mucho en llegar", dijo Norris, quien no había estado en la pole desde el Gran Premio de Australia que abrió la temporada.

Quizás lo más importante es que Norris hizo un gran avance en sus propias luchas con la clasificación, que han obstaculizado sus posibilidades de campeonato contra su compañero de equipo.

"Creo que nunca he dudado de lo que puedo hacer. Por supuesto, me he frustrado, he sido infeliz, porque eso es normal", agregó Norris. "Si no ganas, si no consigues la pole, no vas a estar contento, sobre todo cuando es donde debes estar, es el objetivo".

Norris y Leclerc intercambiaron los tiempos más rápidos antes de que el piloto de McLaren aumentara el ritmo nuevamente para tomar el primer lugar con ventaja de .109 de segundos, con su compañero de equipo Piastri en tercer lugar. El tiempo de Norris reemplaza un récord establecido por Lewis Hamilton en 2019.

La pole para Norris llega mientras intenta reducir la ventaja de 13 puntos de Piastri en la clasificación. Leclerc, quien ganó el Gran Premio de Mónaco el año pasado, se vio negado a una cuarta pole en casa.

Leclerc dijo que el diseño lento y sinuoso de Mónaco permitió a Ferrari esquivar algunos de los "compromisos" que ha tenido que hacer con su configuración en pistas más variadas.

El campeón defensor Max Verstappen, ganador del GP de Emilia-Romaña la semana pasada, fue quinto para Red Bull después de predecir que la naturaleza de baja velocidad de Mónaco no le convendría a su auto.

La clasificación ha sido típicamente más importante en Mónaco que en cualquier otro lugar del calendario de F1. Es casi imposible adelantar en las estrechas calles durante la carrera, por lo que la posición en la parrilla es vital.

Podría ser un poco diferente este año porque los pilotos ahora estarán obligados a cambiar neumáticos al menos dos veces durante la carrera.

"No creo que nadie sepa realmente qué esperar", dijo Piastri.

Eso podría alterar las posibles estrategias después de la desangelada carrera del año pasado cuando una bandera roja temprana permitió a todos los pilotos hacer su parada obligatoria en boxes. La carrera terminó con los diez primeros en el mismo orden en que comenzaron la carrera.

El siete veces campeón Hamilton fue cuarto el sábado después de que Ferrari reconstruyera toda la parte trasera de su coche tras un accidente en la práctica.

Fue una sesión para olvidar para Mercedes, ya que sus coches causaron dos banderas rojas.

George Russell está programado para comenzar 14º después de que su coche se averiara en el túnel con un problema eléctrico sospechoso, causando una larga interrupción mientras era empujado fuera del camino por un equipo de comisarios de pista, mientras que su compañero de equipo de 18 años, Kimi Antonelli, chocó contra la pared y fue 15º.

El novato de Haas, Oliver Bearman, se clasificó 17º pero cayó al final de la parrilla debido a una penalización de diez lugares impuesta el viernes por adelantar bajo banderas rojas cuando se detuvo la práctica.