Las aspiraciones frenadas de varios atletas mexicanos

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, producido por la emergencia sanitaria del coronavirus, ha detenido las aspiraciones de varios atletas mexicanos, quienes vivían un buen momento y llegarían en plenitud a la justa veraniega. O bien, que por su edad se les complicará retomar el estado físico y ritmo de competencia para el evento del próximo año.

La selección femenil de softbol es un ejemplo claro.

El representativo, según el ranking mundial, se encuentra en el quinto lugar y acumulaba una serie de resultados brillantes, que incluyen la clasificación a Tokio 2020, en un Preolímpico que ganó de manera invicta y un tercer lugar en la Copa Asia-Pacífico, certamen al que acudieron varios de los mejores representativos del mundo.

"A diferencia de otros deportes, las peloteras no pueden hacer su entrenamiento fuerte en casa. Necesitan los juegos en el campo. Ahora, ninguna puede entrenar", sostiene Carlos Caro, mánager de la novena, a EL UNIVERSAL Deportes.

La dupla de clavadistas integrada por Juan Celaya y Yahel Castillo, la taekwodoín Briseida Acosta —quienes no habían ganado su plaza para la justa, pero tenían altas posibilidades de hacerlo por su buen momento— y la gimnasta Alexa Moreno, quien ya ganó su pase y aspira al podio olímpico, son otros de los atletas mexicanos afectados.

"Íbamos a llegar bien preparados para los Juegos. Hicimos un campamento en Corea del Sur, que prácticamente se iba a extender a días antes de arrancar los Juegos en Japón. Ahí íbamos a entrenar. Además, estábamos preparando un salto que en este año nadie había realizado, especialmente para Tokio 2020. Ahora todo es incierto. No sabemos cuándo podremos regresar a practicar", sostiene Alfredo Hueto, entrenador de Moreno.

La recalendarización de la magna justa también afecta a atletas que viven el ocaso de su carrera, como la clavadista Paola Espinosa o la leyenda del taekwondo mexicano y mundial, María del Rosario Espinoza, quien buscaría su cuarta presea olímpica en Tokio 2020.

Con el reajuste de fechas de las justas veraniegas a 2021, ahora llegarán con 35 y 33 años de edad cumplidos, respectivamente.

Un caso similar vive el triatleta Crisanto Grajales, quien cumplirá 34 años de edad durante los Juegos, ahora programados del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

El gimnasta Daniel Corral y Nuria Diosdado, capitana del equipo de nado artístico, llegarán con 31 años a la cita olímpica, edad no tan avanzada para el alto rendimiento.

Sin embargo, en el caso de las disciplinas que practican, su edad sí podría influir para que puedan volver a poner a tono su cuerpo y llegar bien preparados a Tokio.



* CARTAS FUERTES

JUAN CELAYA

DISCIPLINA: CLAVADOS

EDAD: 21. JJOO: DEBUT



YAHEL CASTILLO

DISCIPLINA: CLAVADOS

EDAD: 32. JJOO: 2



BRISEIDA ACOSTA

DISCIPLINA: TAEKWONDO

EDAD: 26. JJOO: DEBUT



ALEXA MORENO

DISCIPLINA: GIMNASIA

EDAD: 25. JJOO: 1



PAOLA ESPINOSA

DISCIPLINA: CLAVADOS

EDAD: 33. JJOO: 4



MARÍA ESPINOZA

DISCIPLINA: TAEKWONDO

EDAD: 32. JJOO: 3



CRISANTO GRAJALES

DISCIPLINA: TRIATLÓN

EDAD: 32. JJOO: 2



NURIA DIOSDADO

DISCIPLINA: NADO ARTÍSTICO

EDAD: 29. JJOO: 2



DANIEL CORRAL

DISCIPLINA: GIMNASIA

EDAD: 30. JJOO: 2



SELECCIÓN FEMENIL

DISCIPLINA: SOFTBOL

JJOO: DEBUT