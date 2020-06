Las críticas que AMLO ha recibido del deporte mexicano

Raúl "Potro" Gutiérrez se sumó a los personajes del deporte que han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador por las acciones durante su gestión y sus declaraciones.

El técnico campeón del mundo con la Sub 17 en el 2011, señaló en redes sociales "Vivillo desde chiquillo" Hoy @lopezobrador_APLICA LA CLÁSICA: Como??!!! Yo ni la conozco!!! Para hacer creer a la gente que él no mando censurar a @ChumelTorres les digo... Esa se la vimos a López Portillo".

Todo esto después de que AMLO diera a entender que desconocía al Conapred.

Pero el "Potro" no es el único que ha estado en desacuerdo con López Obrador.

También Javier "Chicharito" Hernández expresó su opinión sobre el trabajo del actual presidente. "Hay muchísimo más que puede hacer, y yo sí creo que se podría decir que en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás", señaló en entrevista con Jorge Ramos.

Y desde España, quien criticó al presidente fue Javier Aguirre. El entrenador del Leganés (en el arranque de la pandemia en México) declaró que las acciones de López Obrador, fueron "una frivolidad, una tontería del presidente de mi país, que ya dio marcha atrás. Tomaron decisiones de acorde a las circunstancias. Finalmente las autoridades tomaron cartas en el asunto, apenas nada, hace dos o tres días... el presidente yo creo que cometió un exceso, una frivolidad, se equivocó, pero afortunadamente rectificó y México está en la línea en la senda que está España e Italia y tenemos orden, por Dios".

Incluso, el futbolista peruano del León, Pedro Aquino, señaló que AMLO tomó la crisis "muy a la ligera", pues en entrevista para "El Comercio", comentó: "El presidente de México ha tomado las cosas a la ligera, no es consciente de lo que va pasando en otros países. Yo me siento orgulloso de lo que hace el presidente de mi país (Perú), porque el mexicano no está alertando a nadie y lo toma de forma muy tranquila".