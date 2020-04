Las dudas con la nueva Liga de Expansión

Al nuevo experimento del futbol mexicano, hasta el momento conocido como Liga de Expansión, le falta mucho por desarrollar, sobre todo cinco puntos para consolidar sus bases.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, ha comentado que la puerta está abierta para que clubes de la Segunda División —oficialmente llamada Liga Premier— se integren; Tlaxcala, Tecos, Pioneros y Tepatitlán lucen como las opciones viables, por su estructura y administración. Sin olvidar que es posible que algunos de los 12 clubes del extinto Ascenso MX puedan dar un paso al costado.

Todavía no se indica si existirá un límite de edad para los futbolistas. En caso de que se implemente para menores de 23 años de edad, 240 jugadores no cumplen con la restricción y se quedarían sin cupo en la Liga de Expansión.

Bonilla tiene en mente consolidar una fuente estable de ingresos, como los derechos televisivos, por lo que conquistar a empresas para transmitir los partidos, a nivel regional y nacional, es prioridad.

Diversos directivos argumentaron que la crisis económica en el Ascenso MX fue la principal razón para crear este formato, sin opción a Primera División. En las próximas semanas, se estudiarán diversos planes financieros para evitar escasez de dinero. En este plan, estarán incluidos los 240 millones de pesos por parte de los equipos que terminen en los últimos puestos en la tabla de cocientes.

Por último falta conocer cuántos equipos podrían ascender tras el periodo de cinco años.



* LOS PUNTOS IMPORTANTES

Clubes. Falta conocer qué equipos formarán parte: si los 12 que sobrevivían en el Ascenso MX, cuántos de la Liga Premier estarán, y cuáles filiales serán.

Derechos de televisión. Para tener ingresos sólidos, necesitan llegar a acuerdos con empresas para transmitir los partidos cada fin de semana, a nivel regional y nacional.

Jugadores. Establecer el reglamento de mayores y extranjeros. Los jóvenes tendrán prioridad, pero cientos de veteranos pueden perder su trabajo.

Control económico. Solidificar un proyecto equitativo para todos los participantes sobre los gastos que se tendrán por temporada, y no caer en extravagancias.

Ascenso. Aclarar si los equipos tendrán oportunidad de subir a la Primera División al término de los cinco años de la etapa inicial en este proyecto.