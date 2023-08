Las "humillaciones" vividas por la Liga MX en manos de MLS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Durante la fase de grupos de la Leagues Cup los equipos del balompié mexicano sufrieron "humillación" tras "humillación". Desde el día uno del torneo, cuando el Inter Miami se impuso ante la Máquina de Cruz Azul, el panorama no pintó "del todo bien" para los cuadros nacionales.

Tan sólo Necaxa se convirtió en uno de los "peores" representativos de la Liga MX. Y es que, en los partidos que disputó, terminó goleado: primero, el FC Dallas le anotó tres goles y después cayó ante Charlotte con un marcador 4-1 que terminó por convertir a los dirigidos por Rafael Dudamel en uno de los conjuntos con más tantos en su contra.

Después, la afición depositó su confianza en los "cuatro grandes", quienes darían la cara y derrotarían a los conjuntos de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, la esperanza duró poco tiempo.

La "tragedia" no terminó con la fase de grupos. En el primer día que se disputaron los dieciseisavos de final, tres equipos de la Liga MX quedaron fuera de la competencia.

Éstas son las nuevas "humillaciones" que ha sufrido la Liga MX en lo que va de la Leagues Cup.

Las humillaciones que han vivido los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup

América

Pese a que las Águilas del América se impusieron ante St. Louis City y aseguraron su pase a la siguiente ronda, la felicidad duró poco tiempo porque el conjunto no cerró la fase de grupos con victoria. Días después, el Colombus Crew le propinó una goleada a los dirigidos por André Jardine.

Las redes sociales explotaron ante el resultado negativo del cuadro azulcrema, y arremetieron con memes para burlarse del equipo.

Chivas

El Rebaño Sagrado perdió sus partidos: con Cincinnati cayó 1-3 y con Sporting Kansas City 0-1. La realidad es que Chivas era de los equipos considerados como "candidatos" para dar la cara en la Leagues Cup, pero resultó lo contrario.

"No estamos nada contentos con lo que hemos mostrado en este torneo. No estamos a la altura de, internacionalmente, competir con estos equipos", confesó el propio Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

FC Juárez

En el primer día de los dieciseisavos de final, los Bravos de Juárez sufrieron una goleada 7-1 en manos del LAFC, donde Carlos Vela se desempeña como delantero.

Las redes sociales tundieron al equipo del balompié mexicano, pues su desempeño dejó mucho qué desear.

Éstas "humillaciones" se suman a la goleada que Minnesota le propinó a Puebla, al igual que Philadelphia a Querétaro y New England al Atlético de San Luis.