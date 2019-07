Las monedas del sorteo de Wimbledon llegan del espacio

Las monedas que se utilizarán para el tradicional sorteo en las finales individuales de este año en Wimbledon han viajado al espacio y estarán de vuelta, con el astronauta de la NASA Drew Feustel.



La idea surgió cuando el comandante Feustel asistió en el palco real a los partidos de la edición de 2017 junto a su esposa, Indira, y a su colega el astronauta Tim Peake. Fue entonces cuando él y Philip Brook, presidente del The All England Lawn Tennis Club (AELTC), tuvieron la idea de llevarse algo de Wimbledon con él a bordo de su misión de seis meses de duración.



La AELTC encargó dos monedas de oro hechas a medida, con el logotipo de Mission 56 en un lado y el logotipo de The Championships en el otro. Viajaron con Feustel a bordo de la Misión 56 a la Estación Espacial Internacional el año pasado, con Feustel entrevistado en vivo desde el espacio durante los Campeonatos de 2018, informa el club.



Las monedas ya han regresado a la Tierra y serán usadas en el lanzamiento de monedas antes del partido en las Finales de Damas y Caballeros este año en Wimbledon.



Marni Johnson (13 años) realizará el lanzamiento de la moneda en la final de mujeres en la pista central el sábado 13 de julio, en representación de Regenerate, una organización que trabaja "con jóvenes y familias desfavorecidas de Roehampton y de otras zonas de Londres".



Omar Popal (14 años) participará en la ceremonia de lanzamiento de moneda en la final de hombres del domingo 14 de julio, en representación de Prince's Trust, que ayuda a los jóvenes de entre 11 y 30 años que "luchan para desarrollar la confianza y las habilidades que necesitan para vivir, aprender y ganar".