Las nuevas reglas de la Liga MX

Los expulsados no podrán participar en la serie de penaltis.

Se borran las tarjetas amarillas para la serie de penaltis.

No se amonestará al portero que se adelante en un tiro de penalti. Si repite la acción, se amo estará.

Cuando haya invasiones de área en tiros de penalti tanto defensiva como ofensiva, el penalti se repetirá.

MANO

La mano realizada por un defensivo habilita a un jugador en fuera de lugar.

La mano se marcará de la axila hacia abajo.

Una mano accidental que propicia gol, se sanciona.

Si hay una mano y el jugador avanza varios metros o dribla, la falta no se sanciona.

FALTAS

El portero que toque el balón dos veces en el área en saque será sancionado.

Cuando la ventaja se ejecuta y termina en gol o tiro, no se amonestará.

No todo jalón será sancionado con tarjeta amarilla, sino los que provoquen una verdadera interrupción serán amonestados.

VAR

Señales

Mano en el oído, es que se está hablando con el VAR.

Decisión ratificada, se hace la señal de TV y se reanuda.

Cuando haya discrepancia entre el árbitro y el VAR se tendrá que ir mandatoriamente al monitor.

En cualquier caso la decisión final es del árbitro.

SUSTITUCIONES

Cinco cambios en tres oportunidades.

Las situaciones en el medio tiempo, no cuentan como oportunidades.

ESCUPIR

En México el jugador que escupa al campo no será amonestado.