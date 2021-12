"Las ofertas de Europa son un insulto para el mismo jugador", dice el presidente deportivo de Cruz Azul

Álvaro Dávila, presidente deportivo de Cruz Azul, compartió su punto de vista sobre las ofertas que ha recibido el club por parte equipos europeos, sin embargo, como institución quieren ser coherentes para concretar una negociación.

"Se me hace un insulto las ofertas que han llegado, un insulto para el mismo jugador y el jugador no lo toma así", declaró en una entrevista que le otorgó a FOX Sports.

Dávila añadió que le sorprende que los mismos futbolistas no muestren su inconformidad.

"Ellos se sienten que no los merecemos en México y son jugadores internacionales y llega una oferta que es de risa, no entiendo como ellos pretenden hacer una carrera en un club que ni siquiera los está valorando".

El presidente deportivo fue claro y no le cierra la oportunidad al futbolista de migrar al futbol europeo.

"Los apoyaremos en lo que se pueda, pero no podemos ir en contra de los intereses de la institución entonces hay un contrato, se tiene que cumplir el contrato, si no quieren firmar con nosotros de menos que cumplan el periodo que les quede", explicó.

Para Dávila, uno de los personajes que provoca esta acción, son los representantes de cada futbolista.

"Lo que a él le conviene es estar moviendo al jugador, porque si no, no gana dinero, entonces firman y ya están viendo a dónde se quieren ir, hay excepciones muy claras, pero tenemos que aprender a manejar esa realidad que es actual, esa inquietud de estarse cambiando de equipo", finalizó el presidente deportivo de La Máquina.