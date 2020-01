Las opciones de América para suplir a Guido Rodríguez

Si el América no insistió por el paraguayo Robert Piris da Motta, ¿quiénes quedan en su lista de candidatos, para ocupar la vacante en la contención?

El primer nombre que ya suena es el de Renato Tapia. El peruano juega para el Feyenoord de Holanda y tiene 24 años de edad.

Además, Tapia es considerado como una de las nuevas joyas del futbol peruano, con participación en su selección; jugó la pasada Copa América en la que resultó subcampeón.

Renato llegó al balompié holandés para la campaña 2013-14, con el Twente.

Además de hilar actividad, Tapia es más barato que Piris da Motta; el inca está tasado en casi 3.5 millones de dólares, un millón y medio menos que el paraguayo.

Otra opción que el América podría considerar es Rubén Pardo, de la Real Sociedad de San Sebastián. El mediocampista español de 27 años de edad tiene un valor similar a Renato Tapia.

Sin embargo, no juega un partido de LaLiga desde hace ocho meses; en diciembre disputó uno de Copa del Rey (90 minutos).

Cabe recordar que candidatos como el uruguayo Nicolás Acevedo, Iván Marcone y Leonel Miranda no tardaron en ser descartados por la directiva de las Águilas y por el técnico Miguel Herrera.