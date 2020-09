Las opciones de Lionel Messi en caso de salir del Barcelona

El conflicto entre Lionel Messi y el Barcelona está lejos de terminar. El equipo culé quiere que se quede, él se quiere ir.

Y aunque muchos hablen de que se puede dar un arreglo, también se puede dar el alejamiento definitivo, y en ese caso los demás clubes de Europa se frotan las manos, porque no hay quién no pueda desear al mejor jugador del mundo en sus filas.

Hay tres equipos en los que puede jugar Messi en la próxima temporada: Manchester City parece ser el que más ventaja tiene; el París Saint Germain y sus millones podrían decir otra cosa, y ¿si el Juventus levanta la mano para juntar a los dos futbolistas más influyentes de la última década?

Y no podemos descartar al mismo Barcelona... ¿Qué le espera en cada uno de los casos a Lionel Messi?

MANCHESTER CITY

Director técnico: Pep Guardiola (España).

Valor de la plantilla: 125 mil millones de dólares.

Jugador más caro en la plantilla: Raheem Sterling, de Inglaterra, valuado en 158 millones de dólares.

Quién tiene el 10: Sergio Agüero de Argentina.

Compañeros en el ataque: Gabriel Jesús, Sergio Agüero, Kevin de Bruyne, Ferran Torres, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Marlos Moreno y Raheem Sterling.



PARÍS SAINT- GERMAIN

Director técnico: Thomas Tuchel (Alemania).

Valor de la plantilla: 927 millones de dólares.

Jugador más caro en la plantilla: Kylian Mbappé, de Francia, valuado en 212 millones de dólares.

Quién tiene el 10: Neymar Junior de Brasil.

Compañeros en el ataque: Neymar Junior, Jesé, Ángel Di María, Pablo Sarabia, Mauro Icardi y Kylian Mbappé.



JUVENTUS

Director técnico: Andrea Pirlo (Italia).

Valor de la plantilla: 826 millones de dólares.

Jugador más caro en la plantilla: Paulo Dybala, de Argentina, valuado en 94 millones de dólares.

Quién tiene el 10: Paulo Dybala de Argentina.

Compañeros en el ataque: Cristiano Ronaldo, Marko Pjaca, Dejan Kulusevski, Douglas. Costa, Juan Cuadrado, Félix Correia, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.



BARCELONA

Director técnico: Ronald Koeman (Holanda)

Valor de la plantilla: 1, 205 millones de dólares.

Jugador más caro en la plantilla (sin contar a Lionel Messi): Antoine Griezmann de Francia, valuado en 94 millones de dólares.

Quién tiene el 10: Lionel Messi de Argentina.



Compañeros en el ataque: Ansu Fati, Pedri, Ousmane Dembélé, Trincao, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Luis Suarez (a quien ya se le dijo que no entra en planes).