Las polémicas decisiones de la directiva de Chivas

La actual directiva del Guadalajara que encabeza Amaury Vergara, entró con todo a la revolución futbolística que prometieron al violar los ideales que dejó el dueño Jorge Vergara, y que quedó asentado en un mensaje que puso Chivas en el 2013, cuando en su red social aseguraron que ningún jugador suyo pasaría al América, bajo ninguna circunstancia. Aplicaría igual a la inversa.

"En Chivas, nuestros ideales son firmes. Ningún jugador que pertenezca al Guadalajara podrá ser negociado con América", acto seguido, las Águilas les respondieron por la misma vía asegurando que no estaban interesados en nadie.

"Club América, actual Campeón del fútbol mexicano, informa que no existe interés por ningún jugador del actual plantel de Chivas", aseguraron las Águilas.

Chivas defendió sus "ideales" hasta donde pudo, porque no le quedo de otra al director general José Luis Higuera, más que buscar una solución a la falta de gol que hay en Chivas, que traer a Oribe Peralta al Rebaño, con todo y su pasado americanista que ha dividido a la afición rojiblanca, porque hay quienes aplauden la determinación y otros, la rechazan, reprueban.

Cualquiera puede pensar que la lógica en Chivas no impera y puede esperarse cualquier cosa. Dejaron ir al que es hoy por hoy, el mejor goleador mexicano, José Juan Macías de 19 años, para traer a un veterano todo pundonor, garra, actitud y mucha historia a cuestas, como Peralta, de 35 años con la ilusión de que los saque del apuro de cociente que vive el equipo tras cuatro torneos fracasando sin entrar a la Liguilla.

Chivas tiene medidos los riesgos que esto conlleva, apoyados por el técnico Tomás Boy, quien al interior para convencer a la directiva y apoyarlo de esta idea, les aseguró que lo hará funcionar, tal como pasó con Omar Bravo cuando lo metió al Atlas para ser figura.

En el redil se juegan una carta importancia en credibilidad, porque si resulta que Peralta se despache con goles, nadie se acordará de que venía del América, o por lo menos nadie lo reprochará, pero si las cosas no van, saben que la legión rojiblanca se los reclamará de manera continua.

Peralta ya estuvo reforzando al Guadalajara en Copa Libertadores del 2005, cuando los rojiblancos disputaron los octavos de final. En aquella ocasión Peralta llegó procedente del Monterrey; actuó solamente 10 minutos en la serie ante el Pachuca. Ya en cuartos de final, el "hermoso" jugó muy poco ante Boca Juniors, que terminó echándolo tras golearlo 4-0.

En semifinales ante el Paranaense de Brasil, Peralta inició como estelar jugando 76 minutos y solamente cinco para la vuelta. No logró hacer goles Oribe, tras regresar a los rayados, luego fue a triunfar al Santos y posteriormente pasó al América, de donde procedente a Chivas.



* Ficha técnica

Nombre: Oribe Peralta Morones

Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1984.

Lugar: Torreón, Coahuila.

Trayectoria: Morelia (CL03), León (2003-2004), Monterrey (2004-2006), Chivas (Copa Libertadores 2005), Santos Laguna (2006-2008 y 2010-2014), Jaguares de Chiapas (2009) y América (2014-2019)

Palmarés: Campeón de Liga en CL08, CL12, AP14 y AP18; Campeón de la Concacaf 2015 y 2016; Campeón de la Copa MX CL19; Campeón de Primera A en CL04. Medalla de Oro en Londres 2012; Campeón de la Copa Oro 2015; Medalla de Oro Juegos Panamericanos 2011; subcampeón de Liga en AP04, AP05, B10, AP10 y AP11.

Estadísticas en Primera División:

Juegos Jugados: 508

Juegos como titular: 386

Juegos completos: 244

Minutos jugados: 35,211

Goles: 165

Pases para gol: 34

Amonestaciones: 90

Expulsiones: 6