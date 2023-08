Las Selecciones que disputarán cuartos de final de Mundial Femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Se acerca el momento de conocer a las ganadoras de la justa mundialista. España, Holanda, Japón, Suecia, Australia, Francia, Inglaterra y Colombia consiguieron su boleto a los cuartos de final, donde lucharán por conseguir el pase a las semifinales del Mundial Femenil.

De los equipos sobrevivientes, Japón es uno de los rivales más fuertes. Especialmente, porque el cuadro nipón ha ganado cuatro partidos consecutivos.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los compromisos.

¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final?

Viernes, 11 de agosto

-Japón vs Suecia/ 01:30/ ViX



Sábado, 12 de agosto

-Australia vs Francia/ 01:00/ ViX y TUDN

-Inglaterra vs Colombia/ 04:30/ ViX