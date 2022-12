Las veces que un campeón del mundo quedó eliminado en fase de grupos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La temprana eliminación de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo 2022 es una de las grandes sorpresas que presenta este Mundial en Qatar. Para su mala fortuna, lo hace de manera consecutiva; sin embargo, no son la única escuadra que alguna vez conquistó el torneo de naciones más importante en quedar eliminada en primera fase.

A continuación, te presentamos los países que después de haber conseguido su primer campeonato del mundo, quedaron eliminados en primera fase de un Mundial aunque sea una vez en su historia.

BRASIL

Aunque parezca difícil de creer, la selección que más veces se proclamó campeona del mundo también ha sufrido el dolor de hacer las maletas en primera ronda. Cuatro años después de consagrarse en Chile, la verdeamarela quedó eliminada en primera fase de Inglaterra 1966.

ALEMANIA

El caso más reciente es el de los teutones, que no superaron la fase de grupos en 2018 tras perder con México, ganarle a Suecia y perder con Corea del Sur. Finalmente, en Qatar fueron derrotados por Japón, empataron con España y golearon a Costa Rica. Sin embargo, no les alcanzó para avanzar.

ITALIA

Hay jóvenes que no han visto a Italia en Copas del Mundo, o peor aún, si los vieron, tendrán los recuerdos de dos Mundiales seguidos verlos despedirse en primera fase. Curiosamente, la "Azzurra" es la Selección (dentro de las campeonas del mundo) que más veces fue eliminada en fase de grupos (1954,1962, 1966, 1974, 2010 y 2014).

ARGENTINA 2002

La Albiceleste cuenta con dos estrellas en su escudo por los campeonatos obtenidos en 1978 y 1986. Sin embargo, uno de los episodios más oscuros de la Selección Argentina ocurrió en 2002, dirigidos por Marcelo Bielsa.

FRANCIA

El equipo galo sufrió la maldición del campeón en 2002. Después de conquistar la cima del mundo en condición de local, se despidieron de manera sorpresiva en Corea y Japón. La segunda vez que no estuvieron a la altura de su historia fue en Sudáfrica 2010, compartiendo grupo con México, Uruguay y Sudáfrica.

URUGUAY

La Celeste vivió su época dorada hace mucho tiempo. La última vez que levantó la Copa del Mundo fue en su antiguo formato, a pesar de que siempre será recordado el Maracanazo. Después de eso, vino un declive y en los mundiales de 1962, 1974 y 2002 no avanzaron a la fase final.

ESPAÑA e INGLATERRA

Dos de las Selecciones con una sola estrella mundial se despidieron de manera temprana en la misma edición. Sucedió en Brasil 2014 y mientras en la Furia fue una gran sorpresa por llegar como vigentes campeones, en el Reino Unido vivieron una de las mayores decepciones de su historia.