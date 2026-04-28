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Lawrence Taylor se encuentra hospitalizado

Por AP

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Lawrence Taylor se encuentra hospitalizado

NEUVA YORK (AP).- El ex linebacker de los Giants de Nueva York y miembro del Salón de la Fama, Lawrence Taylor, está hospitalizado por un problema relacionado con el estómago que, según un representante suyo, no parece poner en riesgo su vida.

En un comunicado difundido el lunes, el abogado Mark Eiglarsh indicó que Taylor lo autorizó a informar al público que el hombre de 67 años lleva una semana en el hospital, sin que se haya determinado una fecha de alta. Eiglarsh señaló que Taylor permanece bajo observación médica y muestra señales de mejoría.

"Lawrence me pide que transmita su sincero agradecimiento a todos los que han estado pensando en él y manteniéndolo en sus oraciones durante este momento difícil", afirmó Eiglarsh.

Taylor pasó toda sus 13 temporadas de carrera en la NFL con los Giants entre 1981 y 1993; ayudó al equipo a ganar el Super Bowl en dos ocasiones, además de ser elegido ocho veces al equipo All-Pro de AP y recibir los honores de Jugador Más Valioso en 1986. La organización retiró su número 56, y fue exaltado al Salón de la Fama en Canton, Ohio, en 1999.

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Tras su carrera en el fútbol americano, Taylor se declaró culpable en Nueva York en 2011 de cargos penales menores por conducta sexual indebida y por solicitar los servicios de una prostituta menor de edad. Fue condenado a seis años de libertad condicional y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

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