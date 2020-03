Le dictan a Renato Ibarra prisión preventiva oficiosa

En la primera audiencia la jueza de control Esperanza Medrano Ortiz dictó prisión preventiva oficiosa para el futbolista Renato Ibarra y sus allegados, por ser imputados de "violencia familiar" y "tentativa de feminicidio" contra la pareja del jugador Lucely Chalá; serán trasladados al Reclusorio Oriente.

"Solicitamos una ampliación del término para ofrecer más datos de prueba, esperaremos lo que diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, pero estamos en eso de la ampliación", dijo la abogada de Renato Ibarra, Paloma Taracena, al retirarse de los juzgados penales anexos al Reclusorio Norte.

La próxima audiencia será el 12 de marzo, aunque tendrán dos días de prórroga (144 horas en total).

Sobre la posibilidad de un acuerdo y lo que sigue en el caso, la abogada indicó que "me reservo esa información, no están ellos en malos términos, pero no puedo comentar nada por el momento. Él (Renato) va a estar obviamente sujeto junto con sus familiares, pero no podemos dar más información al respecto".

Aunque Taracena evitó profundizar en la imputación de "Tentativa de homicidio", reconoció que los temas de género son delicados en,México.

"Me reservo mi opinión, solamente manifestando que es un tema delicado en el país (violencia contra la mujer), en cuestiones de género las mujeres estamos en una situación delicada, no puedo emitir mi opinión en este momento de si me parece o no exagerado, todo se va a sustentar en juicio, con las pruebas que nosotros tenemos... es todo lo que tengo que decir", remató.

El mejor escenario para Renato Ibarra y compañía será que se llegue a un acuerdo para la segunda audiencia y les dicten medida cautelar, de lo contrario serían vinculados a proceso y pasarán de dos a tres meses para una tercera audiencia con la juez de control.