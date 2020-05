LeBron James y Usain Bolt, protagonistas del nuevo documental de Apple TV+

LeBron James, Usain Bolt y Tom Brady protagonizarán el próximo documental de Apple TV+, "Greatness Code", que en cada episodio relatará un momento decisivo en la carrera de un deportista de élite.



La serie documental anunciada este miércoles formará parte del catálogo de televisión del gigante tecnológico, que tratará de recoger el interés despertado por los documentales deportivos después del éxito que ha cosechado esta año la producción dedicada a Michael Jordan, "The Last Dance".



Lebron James, ganador de tres anillos de la NBA y de dos oros olímpicos; Usain Bolt, el atleta más rápido del mundo; Tom Brady, jugador de fútbol americano con seis Super Bowl y Kelly Slater, surfista ganador de 11 mundiales, serán las estrellas protagonistas de la primera temporada.



A ellos se sumarán la capitana de la selección femenina de fútbol de EE.UU. y dos veces campeona del mundo, Alex Morgan; la ganadora de 15 medallas de oro en los mundiales de natación, Katie Ledecky; y el actual campeón olímpico de snowboard, Shaun White.



La serie, que se estrena el 10 de julio, contará con siete episodios iniciales producidos por los propios LeBron James y Tom Brady, que ha dirigido Gotham Chopra.



No se trata del único proyecto audiovisual que involucra a LeBron James, pues él mismo protagonizará la secuela de "Space Jam", que lleva por nombre "Space Jam: A New Legacy" y se estrenará en 2021.



La primera entrega de "Space Jam", una película que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996 y recaudó unos 250 millones de dólares en todo el mundo.



Además, también producirá una nueva película de Netflix sobre el mundo del baloncesto que se titulará "Hustle", protagonizada por el actor Adam Sandler.