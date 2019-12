Leclerc extiende contrato con Ferrari

ITALIA.- Charles Leclerc firmó un nuevo contrato con Ferrari el lunes que lo mantendrá con la escudería italiana hasta el término de la temporada de 2024 de la Fórmula Uno.

Leclerc se unió a la escudería al inicio de la temporada pasada, luego de estar un año con Sauber, en un acuerdo que se cree terminaba al final de la temporada 2021.

Luego de una exitosa primera campaña con Ferrari, en la que terminó en cuarto sitio de la tabla de pilotos sobre su coequipero Sebastian Vettel, el monegasco fue recompensado con una renovación de contrato.

"Estar en el equipo más célebre de la Fórmula Uno esta temporada pasada ha sido un año de ensueño para mí", comentó Leclerc. "No puedo esperar para tener una relación aún más profunda con el equipo luego de un 2019 intenso y emocionante. Estoy ansioso por ver lo que el futuro me depara y no puedo esperar para volverlo a hacer la próxima temporada".

Leclerc arrancó el 2019 como el número 2 debajo del cuatro veces campeón del mundo Vettel, pero rápidamente se hizo notar luego de ganar dos carreras, incluida la de Italia, y siete pole positions respecto a una sola victoria y dos poles de Vettel.

Leclerc terminó 24 puntos por encima del alemán en la tabla de conductores.

"Con cada carrera que pasaba este año, nuestro deseo de ampliar nuestro contrato con Charles se hizo cada vez más evidente y la decisión significa que ahora estará con nosotros por las próximas cinco temporadas", dijo Mattia Binotto, director de la escudería.

La próxima temporada se cumplen 13 años desde que se coronó el último piloto de Ferrari y 12 años desde que conquistaron el campeonato de constructores.