Leeds sigue fuerte en Elland Road

LEEDS.- Leeds United anotó dos veces en cuatro minutos en un primer tiempo dominante y luego agregó un tercero poco después del descanso, venciendo el viermes 3-1 a Nottingham Forest para un gran impulso en su lucha contra el descenso de la Liga Premier.

La cuarta victoria consecutiva de Leeds en la noche del viernes lo elevó nueve puntos por encima de la zona de descenso y lo igualó en puntos con los dos clubes por encima, Crystal Palace y Tottenham Hotspur.

La racha de cuatro partidos invictos de Forest en la liga llegó a un abrupto final, y permaneció en el puesto 17.

Leeds comenzó siendo el mejor equipo y se adelantó después de 26 minutos.

