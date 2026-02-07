logo pulso
Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Leeds sigue fuerte en Elland Road

Por AP

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
Leeds sigue fuerte en Elland Road

LEEDS.- Leeds United anotó dos veces en cuatro minutos en un primer tiempo dominante y luego agregó un tercero poco después del descanso, venciendo el viermes 3-1 a Nottingham Forest para un gran impulso en su lucha contra el descenso de la Liga Premier.

La cuarta victoria consecutiva de Leeds en la noche del viernes lo elevó nueve puntos por encima de la zona de descenso y lo igualó en puntos con los dos clubes por encima, Crystal Palace y Tottenham Hotspur.

La racha de cuatro partidos invictos de Forest en la liga llegó a un abrupto final, y permaneció en el puesto 17.

Leeds comenzó siendo el mejor equipo y se adelantó después de 26 minutos.

    Novatos, la clave del Super Bowl LX
    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno
    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla
    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones
    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL