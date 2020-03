Leganés de Javier Aguirre consigue su primer triunfo de visitante

El Leganés logró tres puntos vitales en su lucha por la permanencia en La Cerámica ante el Villarreal en un partido en el que de nada le sirvió a los locales adelantarse en el marcador, ya que los visitantes fueron capaces gracias a su juego de llevarse finalmente los tres puntos.

Fue la primera victoria del Leganés fuera de casa en su trece partidos fuera de Butarque y lo hizo con una meritoria remontada en un duelo en el que fue de menos a más y que les deja a tres puntos de la salvación. Mención aparte mereció Óscar Rodríguez, autor de los dos tantos del equipo del mexicano Javier Aguirre.

El Villarreal por contra ve frenada su carrera por llegar a los puestos europeos con una nueva decepción en casa ante un rival de la zona baja, equipos que en esta temporada se le están atragantando al equipo de Javi Calleja.

El Villarreal salió a por todas y a los cinco minutos Gerard Moreno remató de cabeza la red un gran centro desde la banda de Santi Cazorla y ante el que nada pudo hacer Cuéllar.

Con el gol, el villarreal se creció ante un Leganés que acusó el golpe durante varios minutos, aunque conforme avanzaba el choque el equipo madrileño se rehizo y empezó a nivelar la contienda, especialmente la intensidad del rival y el control en el centro del campo.

Fueron protagonistas los dos porteros en estos primeros 45 minutos, ya que Sergio Asenjo frenó toda iniciativa de un Leganés que empezó funcionar muy bien salvo en la finalización, mientras que Cuéllar estuvo magistral para evitar el segundo gol del Villarreal justo antes del descanso.

Si en la primera parte el Villarreal logró ponerse de cara el choque con un tempranero gol ahora fue el Leganés el que aprovechó la primera ocasión que tuvo para igualar el marcador con un soberbio gol de Óscar Rodríguez por la escuadra ante el que Asensio nada pudo hacer.

El gol dio alas al Leganés, que se hizo con e control del partido ante un Villarreal que sufría para contener al equipo de Javier Aguirre, que apretaba en sus mejores momentos del partido.

El Villarreal recuperó el pulso al partido superado el primer cuarto de hora de este segundo periodo pero sin poner en aprietos a la meta del conjunto madrileño y solo un lanzamiento de lejos de Alcacer y un centro de Pau Torres complicaron ligeramente Cuéllar.

Pero un nuevo acercamiento del Leganés acabó en penalti, tras revisión en el VAR, y con la remontada del Leganés ya que Óscar Rodríguez transformaba en gol el lanzamiento.

El Villarreal buscó la reacción inmediata y aunque acertó de nuevo Gerard Moreno el gol fue anulado por fuera de juego dos minutos después del segundo gol visitante, mientras que Cuéllar muy poco después evitaba el empate ante la presencia de Álcácer.

Los locales empezaron a tener una mayor presencia en campo rival pero sin encontrar premio, en gran medida por la buena labor defensiva del Leganés pero también por el juego del Villarreal, con más corazón que orden.

En la recta final el partido no tuvo un dominador, ya que el Villarreal buscaba el empate pero el Leganés trataba de mantener la pelota lo más alejado de su portería y no desaprovechaba las ocasiones que tenía para acercarse a la meta rival, aunque el marcador ya no varió.

Ficha técnica:

1 - Villarreal: Asenjo, Rubén Peña (Anguissa, m.85), Albiol, Torres, Alberto Moreno, Cazorla, Iborra, Trigueros (Chukwueze, m.65), Moi Gómez (Ontiveros, m.57), Gerard Moreno y Alcácer.

2 - Leganés: Cuéllar, Awaziem, Amadou, Siovas (Omeruo, m.68), Rosales (Buztinza, m.74), Roque Mesa, Óscar, Kevin Rodrígues, Jonathan Silva, Ruibal (Assalé, m.64) y Guido Carrillo.

Goles: 1-0, m.5: Gerard Moreno. 1-1, m.47. Óscar Rodríguez. 1-2, m.70: Óscar Rodríguez, de penalti.

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Alberto Moreno, Rubén Peña, Alcácer e Iborra y a los visitantes Kevin Rodrígues y Awaziem.

Incidencias: partido de la jornada 27 de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Cerámica ante 16.143 espectadores. Los jugadores de ambos equipos salieron acompañados por niñas como homenaje en el día de la mujer. El atleta castellonense Pablo Torrijos realizó el saque de honor tras batir la pasada semana el récord de España de triple salto con una marca de 17,18 metros y certificar su presencia en los Juegos de Tokio 2020.