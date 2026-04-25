Leipzig vence a Union Berlin

BERLÍN.- Después de ser acusado de sexismo por una publicación en redes sociales, Leipzig derrotó el viernes 3-1 a Union Berlin en la Bundesliga y le propinó a la entrenadora Marie-Louise Eta su segunda derrota en el mismo número de partidos al mando.

Max Finkgräfe, Romulo y Ridle Baku anotaron por Leipzig para consolidar el tercer puesto en la liga alemana y acercarse a la clasificación a la Liga de Campeones al conseguir su quinta victoria seguida.

Eta debutó como la primera mujer entrenadora en la Bundesliga —o en cualquiera de las máximas divisiones de las cinco grandes ligas masculinas de Europa— el fin de semana pasado, sufriendo una derrota 2-1 en casa ante Wolfsburg, un club amenazado por el descenso.

Ha sido objeto de un aluvión de insultos sexistas en redes sociales, y se acusó a Leipzig de sumarse el jueves cuando respondió a una publicación en X de Union que decía que era una "ciudad agradable", con fotos de Eta posando con el exentrenador de Leipzig Marco Rose y los exjugadores Dominik Szoboszlai y Emil Forsberg, junto con las palabras: "Tu entrenadora no solo encontró la ciudad bastante agradable...".

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Las fotos eran de las prácticas de Eta en Leipzig en 2022, y Eta las publicó inicialmente en su Instagram el 1 de enero de 2023.

Eta, quien era la entrenadora del equipo masculino Sub19 de Union, fue nombrada para dirigir al primer equipo en los últimos cinco partidos de la temporada con el objetivo de asegurar la permanencia en la Bundesliga. Union, que está seis puntos por encima de la zona de descenso antes de que se complete el resto de la 31ra jornada, enfrentará a continuación a Colonia, Mainz y Augsburgo.