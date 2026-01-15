logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Leipzig vuelve a la acción con victoria

Por AP

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Leipzig vuelve a la acción con victoria

El Leipzig mostró sus habilidades en jugadas a balón parado al comenzar tardíamente el 2026 con una victoria por 2-0 sobre el Friburgo gracias a los cabezazos de Willi Orban y Romulo.

El primer partido del Leipzig del nuevo año el sábado en St. Pauli fue cancelado por preocupaciones de seguridad debido a la nieve y el hielo en el estadio. Está en tercer lugar, a 15 puntos del líder Bayern.

Andrej Kramaric logró un hat-trick antes del descanso mientras el Hoffenheim vencía al Borussia Moenchen-

gladbach 5-uno para impulsar sus esperanzas de clasificación a la Liga de Campeones en el quinto lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reponiéndose de la derrota por 8-1 ante el Bayern, la peor en la Bundesliga, el Wolfsburgo respondió con una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, amenazado por el descenso. Dzenan Pejcinovic cabeceó el gol de la victoria a los 88 minutos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia
    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    SLP

    AP

    Joel Embiid alcanza una marca personal en la derrota de los 76ers ante los Cavaliers

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026
    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    SLP

    AP

    La FIFA revela los datos de solicitudes de entradas para la Copa Mundo 2026, incluyendo precios y partidos más solicitados.

    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones
    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    Samuel Eto'o Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    SLP

    AP

    La controversia en la Copa Africana de Naciones crece con la sanción a Samuel Eto'o. Detalles de la decisión disciplinaria.

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026
    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    SLP

    EFE

    Gianni Infantino agradece la extraordinaria respuesta de los aficionados a nivel mundial por las 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026.