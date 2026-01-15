Leipzig vuelve a la acción con victoria
El Leipzig mostró sus habilidades en jugadas a balón parado al comenzar tardíamente el 2026 con una victoria por 2-0 sobre el Friburgo gracias a los cabezazos de Willi Orban y Romulo.
El primer partido del Leipzig del nuevo año el sábado en St. Pauli fue cancelado por preocupaciones de seguridad debido a la nieve y el hielo en el estadio. Está en tercer lugar, a 15 puntos del líder Bayern.
Andrej Kramaric logró un hat-trick antes del descanso mientras el Hoffenheim vencía al Borussia Moenchen-
gladbach 5-uno para impulsar sus esperanzas de clasificación a la Liga de Campeones en el quinto lugar.
Reponiéndose de la derrota por 8-1 ante el Bayern, la peor en la Bundesliga, el Wolfsburgo respondió con una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, amenazado por el descenso. Dzenan Pejcinovic cabeceó el gol de la victoria a los 88 minutos.
