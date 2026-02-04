Lens defiende a Saint-Maximin

LENS.- El club francés Lens reaccionó indignado por los abusos racistas dirigidos al recién fichado Allan Saint-Maximin después de que un incidente racista anterior que involucró a sus hijos terminara con su carrera en la máxima categoría de México.

Saint-Maximin, quien es negro, se incorporó Lens con un contrato de seis meses durante la ventana de transferencias de invierno. Se desvinculó del América, asegurando que sus hijos fueron víctimas de abusos racistas en México.

Lens informó que Saint-Maximin fue objeto de una "oleada de insultos odiosos y racistas" en las redes sociales.

"En respuesta, el club se ha visto obligado a cerrar las secciones de comentarios en ciertas publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para hacer de sus plataformas de redes sociales espacios seguros y respetuosos para la expresión", agregó Lens. "Como un club comprometido y con conciencia cívica, Racing reafirma su apego a los valores de respeto y tolerancia, y se solidariza con Allan y sus seres queridos, ofreciéndoles su total apoyo".

Saint-Maximin dijo la semana pasada que su familia fue atacada y que proteger a sus hijos era su prioridad.

"El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Me están atacando, eso no es un problema. He crecido, he aprendido a luchar contra los ataques. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y son los ataques a mis hijos", escribió Saint-Maximin en sus redes sociales la semana pasada.

El extremo de 28 años apenas disputó 16 partidos de liga con el América y estaba en el primero de un contrato de dos años que firmó el pasado agosto.

Ni él ni el América dieron detalles específicos sobre el incidente.

Saint-Maximin se mudó a México después de un año con el Fenerbahce de Turquía, donde jugó cedido por el Al-Ahli de Arabia Saudí. Viajó junto a su esposa y sus tres hijos: hijas llamadas Lyana y Ninhia y un hijo llamado Dayde.

"A aquellos que se atrevieron a ir tras mis hijos, déjenme decirles esto: cometieron un error", dijo Saint-Maximin. "Siempre lucharé para proteger a mi familia, y no hay persona ni amenaza que me asuste. El único al que temo en esta tierra es a Dios".

Saint-Maximin fue un ex internacional juvenil de Francia y ha jugado para Saint-Etienne, Mónaco, Niza y durante cuatro temporadas en el Newcastle de la Liga Premier.