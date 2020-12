León, las figuras y técnicos en sus campeonatos

León es un decano del futbol mexicano. Ha vivido tiempos de gloria y de infierno al haber descendido a la Segunda División, pero con todo eso ha ganado siete títulos, siete coronas en batallas épicas donde han surgido figuras de todo tipo.

1ER. TÍTULO 1947-48. En los albores de los torneos mexicanos profesionales, el León se levantaba como uno de los equipos más poderosos, y así lo hizo ver en la temporada 1947-48, al ganar el torneo en una final.

El torneo se disputaba a puntos, pero hubo empate entre los Panzas Verdes y el Oro a 36 puntos. Los juegos se realizaron en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital. El título se definiría en la serie final a dos juegos, en la ida el juego terminó empatado a cero, y en la vuelta ganó 2-0 con goles de Pablo Pérez y Jaime Moncada. La figura de ese juego y del torneo fue Adalberto "Dumbo" López que aún ostenta la marca demás goles con el club. El técnico era el argentino José M. Castillo.

La figura: Adalberto López.

Técnico: José M. Castillo.

2 DO. TÍTULO. León ha pasado a la historia por ser el primer bicampeón del futbol mexicano. La campaña 1948-49 ganó el campeonato al acumular 39 puntos, uno más que el Atlas. Su figura fue sin lugar a dudas "Dumbo" López, de nueva cuenta y claro aún era dirigido por José M. Castillo.

La figura: Adalberto López.

Técnico: José M. Castillo.

3 ER. TÍTULO 1951-52. La tercera corona llegó dos años después y otra vez fue ganada a puntos, en esta ocasión los Esmeraldas llegaron a 31 puntos, ganándole la carrera final a las Chivas y León que hicieron 31. Otra vez la figura fue el "Dumbo" López, ganador del título de goleo. El técnico ya era el español Antonio López Herranz.

La figura: Adalberto López.

Técnico: Antonio López Herranz.

4 TO. TÍTULO 1955-56. Otra vez, aunque el torneo se disputaba a puntos, León igualó en la temporada regular con el Oro al igualar en 37. En la gran final, jugada de nueva cuenta en el estadio de la Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, los leoneses ganaron 4-2 con goles de Marcos Aurelio, y tres de Mateo de la Tijera su gran figura en esos momentos. Antonio López Herranz seguía siendo el entrenador.

La figura: Mateo de la Tijera

Técnico: José M. Castillo.

5 TO. TÍTULO 1991-92. Pasaron 35 años para que el León volviera a ganar un torneo, para que volviera a disputar un título. Ya en el formato de Liguilla, los Esmeraldas llegaron a la final en contra del Puebla dirigido por Manuel Lapuente. Partido de ida, empate a cero goles. Partido de vuelta, empate a cero goles.

Todo tuvo que decidirse en tiempos extra, donde la localía pesó. Carlos Turrubiates fue la figura al abrir el cerrado juego defensivo de La Franja y todo lo definió Aurelio Rivera al marcar en su propia puerta. Víctor Manuel Vucetich era el técnico y comenzaba su leyenda como Rey Midas.

La figura: Carlos Turrubiates.

Técnico: Víctor Manuel Vucetich.

6 TO. TÍTULO APERTURA 2013. Y 21 años después cayó el sexto título, de la mano del uruguayo Gustavo Matosas como técnico.

Ya en la época de los torneos cortos, el juego de ida se realiza en el estadio Nou Camp y Carlos Peña junto con Mauro Boselli ponen el marcador 2-0. En la vuelta, León gana el título al vencer 1-3 a las Águilas con otro tanto de Boselli, la figura de la serie, uno más de Ignacio González y Edwin Hernández.

La figura: Mauro Boselli.

Técnico: Gustavo Matosas.

7 MO. TÍTULO CLAUSURA 2014. Otra vez, León es finalista de nueva cuenta, y esta vez se vio las caras con su hermano mayor, el Pachuca. En la ida disputada en el estadio Nou Camp, Pachuca gana 3-2, goles de Enner Valencia en dos ocasiones e Hirving Lozano y por León, Carlos Peña y Elías Hernández dejaron la serie abierta. En la vuelta, en el tiempo regular, Boselli empate en el global, y en los tiempos extra Ignacio González marca el gol del título. Gustavo Matosas era el técnico y la figura fue el defensor central, quien se retirará después de la final del próximo domingo.

La figura: Ignacio González.

Técnico: Gustavo Matosas.