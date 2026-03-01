León remonta y derrota 2-1 a Necaxa

México.- León recibió al Necaxa esta noche en el Estadio León, en un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Con México Clausura 2026 y que finalizó con marcador de 2-1 en favor de los locales.

El primer gol del encuentro llegó ya en el añadido de la parte inicial. Daniel Leyva sacó un excelente servicio en una jugada a balón parado y Agustín Oliveros cabeceó el balón al fondo de las redes, en una anotación que fue validada por la tecnología, estaba muy apretada, pero con el apoyo del SAOT, el Cuerpo Arbitral determinó que el jugador de los Rayos estaba habilitado.

En el complemento, La Fiera adelantó líneas y logró el empate con un verdadero Golazo. Juanpi Domínguez aprovechó que un control de balón le quedó alto para lanzarse y de chilena techar a Unsaín para el 1-1, tanto que provocó el júbilo en la tribuna.

En la recta final del encuentro, un penal a favor de La Fiera se convirtió en la oportunidad perfecta para que los Esmeraldas lograran la remontada. Diber Cambindo cobró bien desde los once pasos, pero no festejó el gol del triunfo (2-1) por respeto a su exequipo, los Rayos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A media semana, Necaxa visitará al Pachuca, mientras que León no tendrá partido entresemana ya que su duelo de Jornada 9 ante Chivas se disputará el 18 de marzo, así que el siguiente partido de La Fiera será el viernes 6 de marzo visitando al Mazatlán.