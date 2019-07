León y América igualan sin goles en fecha dos de Liga MX

En acciones de la jornada 2 en el Apertura 2019, La Fiera recibió a las Águilas del América en el Estadio León y, tras más de 90 minutos, a ambos equipos, acostumbrados a marcar, les fue imposible romper el cero inicial y terminaron sumando un punto por bando.

El encuentro inició con buen ritmo y marcó la tendencia de lo que sería el resto del encuentro: equipos decididos a atacar. Felinos y Azulcremas tuvieron intenciones de ofender pero con pocos recursos de efectividad para hacerlo. Ambos equipos tuvieron pocos arribos de cara al marco rival y los porteros no fueron exigidos, salvo un par de jugadas por bando donde tuvieron oportunidad de lucirse bajo los tres palos, pero nada más.

Fue hasta el minuto 72 que el partido tuvo una variante en el guion pero fue a través del VAR, pues el árbitro Roberto García Orozco había marcado una pena máxima en favor de las Águilas aunque su decisión tuvo que ser rectificada en las pantallas del VAR y determinó que no hubo falta en al área esmeralda ante una jugada que generó polémica.

Las incorporaciones de los refuerzos Ismael Sosa y Giovani dos Santos, de León y América, respectivamente, no cambiaron el trámite del partido que no halló un revulsivo desde las bancas y tampoco contó con genialidades con los jugadores que estaban en el terreno de juego.

Tras el pitazo final, las donas en el marcador no se rompieron y negociaron un empate que deja a los Melenudos con cuatro unidades, mismas a las que llegaron los de Coapa. Para la fecha 3, el León visitará a Monterrey, mientras que América recibirá a Xolos.