Leones Negros UDG: Impacto Económico de la Falta de Ascensos

México (EFE).- La falta de ascensos a la primera división del fútbol mexicano "asfixia" a los clubes de la segunda categoría, afirmó este domingo el presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG), José Alberto Castellanos.

"Todas las medidas que se han tomado hasta el momento es para asfixiarnos, todo está amañado para que nosotros terminemos desapareciendo", dijo Castellanos a EFE.

El también profesor de la UDG es el principal portavoz de los seis clubes de la Liga de Expansión, la segunda división del balompié local, que se unieron para demandar en marzo pasado a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en busca de que se reanudara el ascenso y el descenso, suspendido en 2020.

Entre las razones que la FMF expuso en ese entonces fue que "varios" cuadros se encontraban en riesgo de desaparecer, por lo que convirtieron a la segunda división en un semillero juvenil y subsidiaron a entonces 12 clubes del antes llamado Ascenso MX con 20 millones de pesos al año (unos 800.500 dólares, del tipo de cambio de aquel año).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medida fue por seis temporadas y fue avalada en un laudo por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), que se emitió por una primera demanda de Leones Negros, Correcaminos y los Venados de Yucatán.

"Entonces perdimos el pleito, ganó la FMF, ahora lo que le decimos al TAS es que nosotros creemos que ya se cumplieron los seis años y le estamos pidiendo a la Federación Mexicana de Fútbol que regrese ya, de manera automática, el ascenso y descenso", señaló Castellanos.

Lo que más ha perjudicado a los clubes de Expansión es el aspecto económico. En el caso de los Leones Negros, pasaron de percibir 25 millones de pesos al año solo de patrocinios a la mitad, unos 12,5 millones (659,220 dólares).

"En automático perdimos el 50 por ciento de ganancias por patrocinadores. Teníamos 11.000 aficionados en promedio por partido en el estadio y bajamos a 3.500, eso significa menos venta de playeras y esquilmos en los días de partido", añadió el académico.

Los ingresos por derechos de televisión también bajaron drásticamente. Antes como mínimo recibían 10 millones de pesos y el último curso fueron 500.000 (26.368 dólares).

Además, en los últimos años los clubes de la primera división se pusieron de acuerdo para no pagar traspasos por los futbolistas que les interesen de Expansión.

"Se pusieron de acuerdo para no pagar y si no aceptas, le dicen al jugador que estás entorpeciendo su carrera para no ir a primera división. O dejas ir al chavo o te quedas con un jugador frustrado", señaló Castellanos.

Por si fuera poco, por la demanda de marzo, la FMF eliminó el subsidio de 20 millones de pesos, tras lo cual de los 10 clubes que demandaron al principio solo quedaron seis: Leones, Morelia, Venados, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas.

Esto obligó al club del occidente de México a bajar los costos de su operación. Ahora, la operación de los Leones Negros pasó de 150 a 100 millones de pesos (5.27 dólares) y el siguiente año será de 80 porque no recibirán esos 20 millones de la FMF.

"Vamos a operar con 80, tenemos un margen de operación importante. Lo que haremos seguramente es prescindir de los jugadores que más ganan ( 5,273 dólares) y subir chavos de fuerzas básicas para mantener el equipo y seguir jugando no pasa nada", dijo.

Castellanos cree que el objetivo de la FMF es terminar con la Liga de Expansión, para que nunca más haya ascenso y descenso, lo que permitirá a los clubes de la Liga MX aumentar su valor comercial.

"Una franquicia de Liga MX pasó de valer 40 millones de dólares antes de cerrar el ascenso a 100 millones de dólares. Su interés es revalorizar sus equipos, como pasa en la MLS", sentenció el directivo.