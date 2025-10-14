Lesión de Robert Lewandowski pone en jaque su participación en Clásico vs Real Madrid

logo pulso
El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, podría perderse el Clásico de la liga española contra el Real Madrid debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Por AP

Octubre 14, 2025 05:58 p.m.
BARCELONA (AP) — El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, regresó del parón internacional con una lesión en el isquiotibial izquierdo que podría impedirle jugar el clásico de la liga española contra el Real Madrid la próxima semana.

Barcelona informó el martes que el próximo partido de Lewandowski dependerá de la rapidez con la que se recupere, pero los medios españoles dijeron que probablemente no estaría en forma a tiempo para el partido del 26 de octubre ante el Real Madrid.

Barcelona está a dos puntos de Madrid después de ocho jornadas.

Lewandowski anotó el segundo gol de Polonia en la victoria del domingo 2-0 sobre Lituania en la clasificación europea para la Copa del Mundo 2026. El delantero jugó todo el partido.

Lewandowski tiene cuatro goles en nueve apariciones con el Barcelona esta temporada. También tiene dos goles con Polonia.

El delantero del Barcelona Ferran Torres también está lidiando con un problema en el isquiotibial.

