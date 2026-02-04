Leverkusen a semifinales de la Copa de Alemania
LEVERKUSEN.- Bayer Leverkusen alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva tras vencer el martes 3-0 a St. Pauli. Martin Terrier anotó desde el borde del área a los 32 minutos, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja a los 63 y Jonas Hofmann añadió el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.
Leverkusen conquistó la copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, y perdió en las semifinales la temporada pasada. El campeón defensor Stuttgart visita al Holstein Kiel de la segunda división en el segundo cuarto de final el miércoles.
Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.
no te pierdas estas noticias
Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
El Universal
La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.
Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
AP
El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.
Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
El Universal
El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.