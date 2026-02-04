logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Leverkusen a semifinales de la Copa de Alemania

Por AP

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Leverkusen a semifinales de la Copa de Alemania

LEVERKUSEN.- Bayer Leverkusen alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva tras vencer el martes 3-0 a St. Pauli. Martin Terrier anotó desde el borde del área a los 32 minutos, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja a los 63 y Jonas Hofmann añadió el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.

Leverkusen conquistó la copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, y perdió en las semifinales la temporada pasada. El campeón defensor Stuttgart visita al Holstein Kiel de la segunda división en el segundo cuarto de final el miércoles.

Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México

    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México

    SLP

    El Universal

    La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.

    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular

    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular

    SLP

    AP

    El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.

    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX

    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX

    SLP

    El Universal

    El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.

    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete
    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete

    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete

    SLP

    AP

    El entrenador Hansi Flick lidera al Barcelona hacia las semifinales de la Copa del Rey con una actuación destacada.