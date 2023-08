Leyendas de la Eredivisie ven a Santiago Giménez como goleador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez y el Feyenoord comienzan este domingo su camino en búsqueda de repetir el título en la Eredivisie, teniendo al delantero mexicano como la figura del equipo.

La escuadra de "Santi", comenzará su camino en la temporada ante el Fortuna Sittard, juego en el que se espera el atacante de la Selección Mexicana pueda mostrar su calidad y anotar su primer gol.

Logrando con ellos, ubicarse en la clasificación de golpeadores de la temporada, un lugar que, según dos leyendas de la Eredivisie, será el lugar de Santiago Giménez en el torneo.

Ronald de Boer, exjugador del FC Barcelona fue claro sobre las aspiraciones de Giménez, hombre al que percibe como el mejor de la Eredivisie.

"Creo que Santiago Giménez. Acabó con 15 goles la temporada pasada y ni siquiera jugó todo en la primera mitad de la temporada. Ahora es el delantero indiscutible del Feyenoord y marcará entre 23 y 30".

Otra de las figuras que habló sobre el papel del exjugador de Cruz Azul fue Kees Luijckx, quien aseguró no existe un jugador igual en la Liga de Países Bajos.

"Giménez, no es tan complicado. Es incluso más que un goleador, ya que también puede crearse ocasiones. No creo que haya otro delantero en la Eredivisie que pueda estar a su altura".