Lidera Barbudos-Hetmac Copa Soledad

La escuadra de Barbudos-Hetmac FC se apoderó del liderato del Grupo B de la Copa Soledad 2026, tras ligar su segunda victoria consecutiva en el certamen que se disputa durante Semana Santa en la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

El conjunto líder consiguió un triunfo contundente de 3-1 sobre Maquinados Ortiz-Home Chevy, en un partido que dominó de principio a fin. Hugo Aguilar abrió el marcador apenas al minuto 8, mientras que Julio Rábago amplió la ventaja al 60´. José Álvarez sentenció el encuentro al 87´, completando una sólida actuación ofensiva. El descuento para Maquinados llegó al minuto 75 por conducto de Alan Roldán.

En otro de los encuentros de la jornada dos, Pecina FC-TSD Alarmas, con la participación del colombiano Tressor Moreno, rescató un empate agónico de 2-2 frente a CEFOR Promotora San Luis en un duelo lleno de intensidad.

El partido inició con ventaja tempranera para Pecina FC, gracias a la anotación de Daniel Caballero al minuto 3. Sin embargo, el cuadro soledense reaccionó rápidamente y al minuto 9, Aarón Ramírez igualó el marcador 1-1. Más adelante, al 25´, César Rodríguez devolvió la ventaja a Pecina, pero cuando parecía que se llevaban el triunfo, Miguel Castañeda apareció en los últimos instantes para decretar el empate definitivo 2-2.

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