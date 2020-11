Liga de Campeones de Concacaf anuncia sede para la fase final

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció que el Exploria Stadium —hogar del Orlando City de la MLS y del Orlando Pride de la liga femenil de futbol— será la sede de los partidos finales de la Liga de Campeones.

Los cuartos de final, semifinales y final se jugarán del 15 al 22 de diciembre. El nuevo formato de la Concachampions se disputara en series a un solo partido, que llevarán a cabo de la siguiente manera:

Cuartos de final: Estadio Exploria, Orlando, 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

Semifinales: Estadio Exploria, Orlando, 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Final: Estadio Exploria, Orlando, 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2.