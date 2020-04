Liga Mexicana de Beisbol no tendrá temporada completa

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega dio a conocer que la temporada 2020 no iniciará el 11 de mayo como habían reprogramado por la pandemia del coronavirus por lo que el circuito de verano planea un calendario reducido.

En un comunicado, el directivo explicó que los equipos podrían iniciar su pretemporada y campaña en diferentes fechas con la intención de celebrar la mayor cantidad de juegos posibles.

"Hemos previsto escenarios alternativos con la intención de estar prevenidos para convocar a una pretemporada y arrancar nuestra Liga bajo distintas fechas. Claramente no estaremos en posición de inaugurar el 11 de mayo, pero sí estamos preparados y coordinados para iniciar la temporada 2020 durante los meses subsecuentes y con la mayor cantidad de juegos posibles; contemplando diferentes roles de juegos, que sean factibles de acuerdo a la logística, operación, competencia y espectáculo", señaló Horacio de la Vega.

"Barra Brava" publicó este jueves que dentro de los planes se encuentra llevar a cabo un torneo corto como fue en 2018. Esto implicaría un calendario de menos de 58 juegos con postemporada para no empalmarse con el inicio de la Liga del Pacífico, situación que De la Vega hoy confirmó.

"De la misma manera hemos entablado una estrecha comunicación con Omar Canizales, Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, con la finalidad de discutir de manera propositiva los escenarios entre ligas y procurar un arranque y cierre coordinados, buscando sobre todo paliar cualquier afectación que pudiera ir en detrimento de los peloteros y las respectivas aficiones".

El presidente de la LMB señaló que los equipos ayudarán a los peloteros con parte de sus salarios, mientras comienza la campaña 2020.

"Otro punto fundamental reside en apuntalar a peloteros, integrantes del cuerpo técnico y umpires. En este caso, los dueños de los equipos han hecho esfuerzos importantes y así brindar, en el corto plazo, apoyos a los integrantes de los respectivos rosters, para que puedan enfrentar de manera digna el tiempo de espera para arrancar la temporada 2020.

"A la par, la LMB ha dispuesto respaldar a los umpires".