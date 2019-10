"Liga MX no se parará por tema del Veracruz", afirma Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol fue categórico: "No existe temor" de que la Liga se pare por los adeudos de la directiva de Veracruz con los jugadores.

"No existe ningún temor, al contrario, hoy más que nunca se está trabajando para que cualquier cuestión que existe con los jugadores se cumpla y que todos los clubes y jugadores puedan convivir de forma ordenada en todas las ramas afiliadas".

El esfuerzo que hace la Femexfut al llevar a la Comisión de Controversias al puerto, "es una muestra de que estamos ayudando, pero para esto los jugadores deben de meter la controversia, si no, no podemos actuar.

El primer paso es reconocer la controversia, el segundo es que se le indica las dos partes a presentar las pruebas y el tercero es la resolución de la controversia".

En estas juntas, la Asociación de Futbolistas no se ha hecho presente.

"En este caso les informamos y los invitamos a que estuvieran presentes en Veracruz, la decisión de su presidente Álvaro Ortiz fue de no estar en Veracruz y esperar a ver lo que está pasando, cosa que respetamos".

En estos momentos nadie en la Femexfut ni en la FIFA ha pensado en desafiliar a los Tiburones.

"La advertencia de la FIFA con el Veracruz, no es de desafiliación hay una prohibición en este momento a la transacción de jugadores, de aquí hasta que se paguen los adeudos relacionados con el jugador (Matías) Cahais. La FIFA es muy clara y mientras no paguen los adeudos, el club Veracruz no puede ni prestar ni comprar jugadores".