Liga MX: Reducción salarial, sólo por acuerdo entre las partes

La Liga MX o los clubes que la conforman no pueden tomar la decisión unilateral de reducir los sueldos de los futbolistas.

Ahora que se ha alargado la suspensión de la Liga por la pandemia del coronavirus, los rumores sobre que habrá un recorte general de sueldo para todos los equipos se han acrecentado y esto sólo se podría dar si es que hay "un acuerdo entre las partes", pero nunca, "de forma unilateral, comentó Ricardo de Buen, abogado laboral y en derecho deportivo internacional.

Es claro, no se le puede obligar a un futbolista, a renunciar a una parte de su sueldo.

"La FIFA ha recomendado a las federaciones que apliquen lo que marca la legislación laboral de cada país, y en ésta marca que no se puede bajar el sueldo de un trabajador, y menos ahora que sólo se ha declarado emergencia sanitaria, lo que sí es válido es llegar a un acuerdo entre las partes [...] Hay muchas cuestiones a las que puede renunciar un trabajador, pero no al salario, este es un derecho irrenunciable, pero parece que lo mejor en estos momentos es cuidar la fuente de trabajo. No servirá de mucho que un trabajador exija su sueldo completo, si esto al final provoca que su fuente de trabajo desaparezca".

Los arreglos deberán ser "individuales, será difícil que sean grupales. Al no haber un contrato colectivo de trabajo, los arreglos deberán de ser de uno en uno".

Hablando de contrato colectivo de trabajo, una de las metas de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), De Buen indicó que este ente, al no ser un sindicato en forma, "no tiene la posibilidad de firmar un contrato de este tipo, u obligar a la otra parte a aceptarlo. Pero como Asociación que es, se podría llegar a un convenio con la Federación o la Liga, aunque al final esto no obliga a nadie".

Sobre la desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Expansión, el abogado refirió que el caso podría llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a petición de algunos clubes, "si es que no se llevó bien la votación, si la junta no estuvo convocada adecuadamente o hubo alguna irregularidad, pero la FMF está facultada a modificar sus reglas con sus afiliados".

En la cuestión de los futbolistas que podrían perder su trabajo por la cuestión de su edad, "pues se le tienen que cumplir sus contratos, y en todo caso, indemnizarlos como marca la ley".