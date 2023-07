Liga saudí, mejor que la MLS: CR7

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo no pudo más y tras perder por (0-5) en un partido amistoso con el Al-Nassr ante el Celta de Vigo habló de la reciente incorporación de Messi a la MLS.

Una competencia que consideró inferior a la Liga Saudí, torneo al que llegó hace unos meses y que resaltó generó interés de estrellas para llegar.

“La liga saudí es mejor que la MLS. Estoy 100% seguro de que no volveré a ningún club europeo. Abrí el camino a la liga saudí... y ahora todos los jugadores vienen aquí”. Cristiano Ronaldo, que buscará en su segunda temporada el título, aclaró que su regreso al futbol europeo no se dará, al no tener más que una liga con un nivel importante.

“No volveré al fútbol europeo, la puerta está completamente cerrada. Tengo 38 años, también el fútbol europeo ha perdido mucha calidad... la única válida es la Premier League, están muy por delante de todas las demás ligas”.