Liguilla del Guardianes 2021 cambia de horario

Este domingo se definieron los cuartos de final del Guardianes 2021 y hoy lunes por la mañana se anunciaron las fechas y horarios para los encuentros de ida y vuelta; sin embargo, la Liga MX ya anunció algunos cambios.

Los cuatro encuentros de vuelta se disputarán una hora más temprano.

"La LIGA BBVA MX informa sobre el ajuste en el horario de los Cuartos de Final de Vuelta del Guardianes 2021".

Los horarios quedarán de la siguiente manera:

· IDAS

Miércoles 12 de mayo:

Toluca vs Cruz Azul - 19:00 horas.

Atlas vs Puebla - 21:00 horas.

Jueves 13 de mayo:

Pachuca vs América - 19:00 horas.

Santos vs Monterrey - 21:00 horas.

· VUELTAS

Sábado 15 de mayo:

Puebla vs Atlas - 18:00 horas.

Cruz Azul vs Toluca - 20:05 horas.

Domingo 16 de mayo:

Monterrey vs Santos - 18:00 horas.

América vs Pachuca - 20:05 horas.