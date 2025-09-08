logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Las declaraciones de Scaloni reflejan la incertidumbre que rodea a Messi y su posible ausencia en el Mundial 2026

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 08:42 p.m.
A
Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Lionel Messi encendió las alarmas en la afición albiceleste que sueña con un bicampeonato del mundo. El capitán de la selección argentina declaró que "lo más lógico es que no llegue" al Mundial del 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El director técnico argentino Lionel Scaloni habló sobre la situación que involucra a Messi y su participación en la próxima justa veraniega. Previo al duelo entre Argentina y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias de Conmebol, el timonel aprovechó para enviar un mensaje poco alentador.

"No hablé con Leo de esta situación del Mundial, solo sé lo que ha declarado y sé que lo va a tomar con tranquilidad todo este tiempo que así lo merece, y dejarlo tranquilo, lo que decida estará bien", aseguró Scaloni.

Así como no sabe si contará con el máximo goleador argentino en Copas del Mundo, el estratega confesó que la situación es similar con el resto de su plantilla. A nueve meses del inicio del primer Mundial con 48 selecciones participantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El porcentaje de la lista no lo tengo claro, estamos todavía lejos y creo que pueden pasar todavía cosas, pero tenemos una base, ya todos lo saben, no saldrá mucho de ahí. A partir de que nos digan cuántos jugadores irán a la lista del Mundial, tomaremos decisiones", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026
Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

SLP

El Universal

Las declaraciones de Scaloni reflejan la incertidumbre que rodea a Messi y su posible ausencia en el Mundial 2026

Rayados de Monterrey incorpora a Carlos Salcedo como refuerzo estelar
Rayados de Monterrey incorpora a Carlos Salcedo como refuerzo estelar

Rayados de Monterrey incorpora a Carlos Salcedo como refuerzo estelar

SLP

El Universal

El defensa mexicano Carlos Salcedo se suma a las filas de Rayados de Monterrey en busca del título del Apertura 2025

Javier Aguirre admite carencias en la Selección Mexicana
Javier Aguirre admite carencias en la Selección Mexicana

Javier Aguirre admite carencias en la Selección Mexicana

SLP

El Universal

El técnico reconoce la falta de ideas en el equipo nacional

Aficionados africanos se burlan de Pumas
Aficionados africanos se burlan de Pumas

Aficionados africanos se burlan de Pumas

SLP

El Universal

Pumas continúa su apuesta por figuras internacionales con las incorporaciones de Keylor Navas y Aaron Ramsey. ¿Serán clave para el éxito del equipo?