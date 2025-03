Liseska G. brilló en natación

La nadadora potosina Liseska Gallegos Gutiérrez, actualmente estudiante de la Universidad de Chicago, obtuvo tres segundos lugares en la competencia de la Missouri Valley Conference (MVC), considerada la más importante de la temporada en Estados Unidos.

En el primer día de competencias, Gallegos logró la medalla de plata en la prueba de 200 metros combinado, con un tiempo de 2:01.11. Posteriormente, repitió la segunda posición en 100 metros dorso con una marca de 53.70 segundos, y cerró su participación con otra presea plateada en los 200 metros dorso, con un tiempo de 1:56.40.

“Sentí una mezcla de sentimientos y emociones inmensas. Estoy feliz por mis resultados y orgullosa de mí misma porque sé lo difícil que fue adaptarme a una nueva vida para llegar a este momento. Hubo muchas altas y bajas durante la temporada, pero fue una emoción inolvidable”, expresó la nadadora universitaria.

Además de subir al podio, Gallegos recibió reconocimientos especiales al ser incluida en el ALL-MVC First Team y obtener el premio Freshman of the Year, que distingue a la mejor nadadora de primer año en la conferencia.

Sobre su experiencia en la MVC, destacó que fue la competencia más importante de la temporada y una de las más significativas en su carrera: “Me encantó el ambiente, la alberca, el equipo, la energía que se sentía. Toda la experiencia en general fue increíble”, comentó.

Al comparar la natación en México y Estados Unidos, señaló que en su país hay un gran talento deportivo, pero en muchas ocasiones las y los atletas no cuentan con el apoyo y las oportunidades necesarias para desarrollarse como en Estados Unidos. Respecto a los entrenamientos, destacó que ambos estilos tienen beneficios, tanto a nivel deportivo como personal.

Finalmente, adelantó que sus próximas competencias serán en México, donde participará en selectivos internacionales, nacionales y los Juegos Conade.