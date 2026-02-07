Lista la selección de ciclismo para la contrarreloj

El ciclismo potosino continuó con su proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 con la celebración de la eliminatoria estatal en la modalidad de contrarreloj, competencia que se llevó a cabo en la avenida principal de Ciudad Satélite, en la delegación de Villa de Pozos.

El evento clasificatorio se desarrolló bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas cercanas a los cero grados, lo que representó un reto adicional para los participantes, quienes demostraron carácter y preparación a lo largo del recorrido.

En esta eliminatoria participaron ciclistas de las categorías Sub 22, Junior y Cadete, tanto en la rama varonil como femenil, definiéndose tras la competencia a los representantes que conformarán la Selección de San Luis Potosí.

En la categoría Sub 22 varonil, los seleccionados fueron Gerardo Prado Morales y Erik Santiago Ramírez González; mientras que en la categoría Junior varonil lograron su clasificación Juan Pablo Rodríguez Moreno y Jaime Insa Fernández. En la categoría Cadete varonil, el ganador y seleccionado fue Jahel Josef Almazán Medina.

Por su parte, en la rama femenil, en la categoría Cadete obtuvieron su lugar Jimena Méndez Sánchez y Georgina Guadalupe Posadas Gallegos; en la categoría Junior femenil la seleccionada fue Vanesa Guadalupe Reyes Nuncio; y en la categoría Sub 22 femenil clasificaron Adelaida Belmontes Rodríguez y Michelle Dánae Hernández Silva.

Con estos resultados, quedó integrada la Selección de San Luis Potosí, cuyos integrantes continuarán con su preparación y tendrán como siguiente paso su participación en el evento nacional clasificatorio, donde buscarán obtener su pase a la fase final de la Olimpiada Nacional 2026.