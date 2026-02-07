logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lista la selección de ciclismo para la contrarreloj

En la eliminatoria participaron las categorías Sub 22, Junior y Cadete

Por Romario Ventura

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Lista la selección de ciclismo para la contrarreloj

El ciclismo potosino continuó con su proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 con la celebración de la eliminatoria estatal en la modalidad de contrarreloj, competencia que se llevó a cabo en la avenida principal de Ciudad Satélite, en la delegación de Villa de Pozos.

El evento clasificatorio se desarrolló bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas cercanas a los cero grados, lo que representó un reto adicional para los participantes, quienes demostraron carácter y preparación a lo largo del recorrido.

En esta eliminatoria participaron ciclistas de las categorías Sub 22, Junior y Cadete, tanto en la rama varonil como femenil, definiéndose tras la competencia a los representantes que conformarán la Selección de San Luis Potosí.

En la categoría Sub 22 varonil, los seleccionados fueron Gerardo Prado Morales y Erik Santiago Ramírez González; mientras que en la categoría Junior varonil lograron su clasificación Juan Pablo Rodríguez Moreno y Jaime Insa Fernández. En la categoría Cadete varonil, el ganador y seleccionado fue Jahel Josef Almazán Medina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, en la rama femenil, en la categoría Cadete obtuvieron su lugar Jimena Méndez Sánchez y Georgina Guadalupe Posadas Gallegos; en la categoría Junior femenil la seleccionada fue Vanesa Guadalupe Reyes Nuncio; y en la categoría Sub 22 femenil clasificaron Adelaida Belmontes Rodríguez y Michelle Dánae Hernández Silva.

Con estos resultados, quedó integrada la Selección de San Luis Potosí, cuyos integrantes continuarán con su preparación y tendrán como siguiente paso su participación en el evento nacional clasificatorio, donde buscarán obtener su pase a la fase final de la Olimpiada Nacional 2026.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Novatos, la clave del Super Bowl LX
    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno
    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla
    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones
    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL