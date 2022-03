Lista selección SL de frontenis

Excelentes resultados fueron los que se dieron dentro del Torneo Clasificatorio Estatal, rumbo a la fase regional de los Juegos Nacionales CONADE 2002, y que tuvieron lugar en las instalaciones del Club Deportivo Potosino.

Luego de celebrado este torneo surgió la selección de San Luis Potosí que nos representará en la fase regional de los JNC-2022 que tendrán lugar en Saltillo, Coahuila, en el mes de abril.

El equipo potosino quedó integrado de la siguiente manera, en la categoría Juvenil "A", femenil, Alejandra Carolina López Zavala, participarán en frontenis singles y paleta de goma, singles; en frontenis singles, categoría Juvenil "B"-varonil, estarán Wally de los Santos Ávila, Francisco Sánchez Almazán y Sebastián Chevaile Sánchez.

En el frontenis, dobles Juvenil "B"-varonil, las parejas son Wally de los Santos Ávila y Francisco Sánchez Almazán y Sebastián y Jesús Chevaile Sánchez.

En la modalidad de paleta de goma, juvenil "A"-varonil, acude Jesús Chevaile Sánchez; en Trinquete Juvenil "A", paleta goma, dobles, van Wally de los Santos Ávila y Jesús Chevaile Sánchez y Sebastián Chevaile Sánchez y Francisco Sánchez Almazán.

En Frontenis, Juvenil "C", singles, varonil, acuden Gustavo Castillo Jr., Andrés de los Santos Ledezma y Jorge Eli Guzmán Reyes; en dobles-frontenis, Gustavo Castillo Jr., y Andrés de los Santos Ledezma, en trinquete-paleta de goma, Juvenil "C", Gustavo Castillo0 Jr., y Andrés de los Santos Ledezma, en Paleta Goma juvenil "C", Jorge Elí Guzmán Reyes.