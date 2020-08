Listo ADSL para recibir a Cruz Azul

El Atlético de San Luis se encuentra listo para recibir la visita del Cruz Azul, esta noche en punto de las 19:30 horas, en partido que tendrá lugar en el Estadio Lastras Ramírez, y que forma parte de la sexta fecha del Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX, en duelo a puerta cerrada.

Un partido complicado es el que tendrá el cuadro que dirige el técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, ya que enfrentará a un cuadro cementero que ha tenido un buen inicio de torneo, donde suma la cantidad de 10 puntos producto de 3 victorias, un empate y una derrota, que lo colocan en el tercer lugar de la clasificación general, y con muy buenos partidos celebrados, por lo que será un enemigo difícil para los potosinos.

Por su parte, el Atlético de San Luis con los resultados que se dieron durante los duelos del viernes y sábado, bajo algunas posiciones y se ubica fuera de la zona de repechaje, en casa el cuadro potosino ha negociado sólo dos puntos de seis probables, y no ha podido conseguir una victoria de local, por lo que ya es necesario alcanzarla, sin embargo, para poder lograr su objetivo, el cuadro tunero necesitará jugar un partido perfecto, jugar con inteligencia, y no cometer desatenciones, que luego tengan que lamentar, el partido no será nada fácil, ya que tendrán enfrente un equipo de jerarquía, pero al que ya le ganaron en el torneo pasado en esta misma ciudad.

Habrá que observar que once presenta el técnico Guillermo Vázquez, para este cotejo, en donde no podrá contar con Felipe Gallegos, quien sigue lesionado, ni con Matías Catalán, que está suspendido por su expulsión en su último partido, Atlético de San Luis tiene una buena escuadra y puede lograr una victoria en casa, pero demostrar su calidad en el terreno de juego.