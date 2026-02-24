Listo Alejandro Ibarra para F5

El cronómetro está por marcar el inicio de la temporada 2026 de la categoría de desarrollo Fórmula 5, dentro del serial nacional Súper Copa, y el piloto potosino Alejandro Ibarra se declara listo para enfrentar el nuevo reto.

Tras tres meses de preparación en los que los equipos trabajaron intensamente en la ingeniería, mecánica y diseño de sus monoplazas, Ibarra llega con renovados bríos a la contienda. El piloto ha enfocado su preparación en el aspecto físico y mental, buscando rendir al máximo en cada una de las sedes del campeonato.

"Muy emocionado por el inicio de la temporada de Fórmula 5. Estamos a una semana de viajar a la selva chiapaneca a hacer un doble debut, ya que estrenamos equipo y correremos por primera vez en el trazado interno del Súper Óvalo Chiapas. Hemos estudiado la pista para adaptarnos lo más pronto posible al auto. El equipo reconstruyó por completo el monoplaza, así que estamos seguros de que seremos muy competitivos", expresó el piloto.

El potosino se integra a las filas del equipo zacatecano de los hermanos Girón, con quienes buscará pelear formalmente por el título de la temporada 2026. La primera fecha se disputará el 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, escenario en el que Alejandro competirá por primera vez.

Con monoplaza renovado y objetivos claros, el piloto de las veladoras afronta una campaña que promete emociones y en la que buscará consolidarse como protagonista en la Fórmula 5.