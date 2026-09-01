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Listo Alex de Alba para Chase NASCAR

El piloto de Aga Racing arranca este sábado la defensa de su campeonato en Monterrey

Por Romario Ventura

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Listo Alex de Alba para Chase NASCAR
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      El AGA Racing Team y el piloto potosino Alex de Alba comenzarán este sábado 5 de septiembre su camino rumbo a la defensa del título de NASCAR México Series, al disputar la primera ronda del Chase en el Autódromo Monterrey.

      De Alba llega a esta etapa definitiva ubicado en el segundo lugar de la clasificación general, con 2012 puntos a bordo del auto #14 AGA de Manzana/Red Cola/Skarch, apenas tres unidades por detrás de Rubén García Jr., quien encabeza la tabla.

      El Chase estará compuesto por cuatro competencias, por lo que la regularidad y la suma de puntos serán fundamentales para que el equipo AGA Racing Team mantenga sus aspiraciones de conquistar nuevamente el campeonato.

      La primera batalla será nocturna. La competencia denominada "Aurora Networks - Ruckus Networks, Monterrey 120" arrancará a las 20:30 horas, con una carrera pactada a 120 vueltas sobre el trazado de una milla conocido como "El Frijol".

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      Con apenas tres puntos de diferencia respecto al líder, Alex de Alba afrontará esta primera fecha del Chase con la oportunidad de dar un golpe importante en la lucha por el campeonato 2026.

      Así, el AGA Racing Team inicia este sábado la recta final de la temporada, con cuatro carreras por delante y el objetivo de mantenerse en la pelea por un nuevo título de NASCAR México Series.

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