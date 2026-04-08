Listo Canel´s-Java para Redlands Bicycle

El Redlands Bicycle Classic celebrará su histórica edición número 40 del 8 al 12 de abril en el sur de California, con la participación del equipo mexicano Canel´s-Java, que formará parte del pelotón profesional varonil en una de las competencias por etapas más importantes de Estados Unidos.

La justa arrancará en el lago Perris con la tradicional contrarreloj individual y concluirá con su emblemática etapa final en el centro de Redlands, en un evento que durante cinco días reunirá a ciclistas de alto nivel tanto en la rama varonil como femenil.

Para esta edición, el Classic contará con una participación cercana a los 200 ciclistas en la categoría élite masculina, donde estará presente Canel´s-Java con un equipo integrado por José Ramón Muñiz Vázquez, Sebastián Brenes Mata, Heiner Rodrigo Parra Bustamante, Miguel Ángel Díaz Herrera, Owen Wright, Efrén Santos Moreno y Kevin Jiménez Tepetl. Por su parte, la rama femenil registrará más de 150 competidoras, consolidando una de las mayores participaciones de la temporada.

La competencia iniciará con la etapa uno, una contrarreloj individual de 18 kilómetros alrededor del lago Perris. Posteriormente, el segundo día se disputará una exigente carrera en circuito de 104.28 kilómetros, mientras que la tercera etapa se llevará a cabo en Crafton Hills con un recorrido total de 88.8 kilómetros.

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Para el cuarto día, la actividad se trasladará al centro de la ciudad con el tradicional criterium de 1.6 kilómetros durante 90 minutos de competencia, en un ambiente de celebración comunitaria. Finalmente, la quinta y última etapa será la Sunset Road Race, con un recorrido acumulado de 146.6 kilómetros que definirá a los ganadores de esta edición.

Además, el evento destaca por su impulso al desarrollo juvenil, integrando nuevas categorías dentro de la USA Cycling a través de la USA Junior Race Cup Series, lo que permite a jóvenes ciclistas competir bajo un formato similar al de las categorías profesionales.