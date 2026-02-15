Listo el calendario de Buffalos SLP para 2026

El Buffalos San Luis Potosí dio a conocer de manera oficial su calendario de competencia para la Temporada Juvenil 2026, dentro de la FADEMAC, en el que afrontará un total de siete encuentros que combinarán partidos como local y compromisos de alta exigencia en calidad de visitante.

Para la campaña 2026, el conjunto potosino disputará cuatro juegos en casa y tres en gira, en un rol que pondrá a prueba el nivel competitivo, la disciplina y la preparación del programa juvenil, el cual buscará ser protagonista dentro de su grupo.

La actividad arrancará el 29 de marzo, cuando Buffalos haga su presentación en casa frente a Forajidos de Zacatecas. Posteriormente, el 12 de abril visitará a Leones Negros UDG Football, mientras que el 19 de abril regresará a casa para medirse ante Dragones Irapuato.

La segunda mitad del calendario incluye visitas ante Lions Gto (26 de abril), Rojos (2 de mayo) y Cachorros León (9 de mayo), para cerrar la fase regular el 17 de mayo como local frente a Vikings AGS.

El programa juvenil enfrentará a instituciones con trayectoria dentro de la liga, en duelos estratégicos que podrían ser determinantes en la lucha por la clasificación a la postemporada. En ese sentido, la directiva reiteró que el objetivo principal es consolidar el proceso formativo, fortalecer la identidad competitiva del equipo y mantenerse como contendiente.

Buffalos San Luis Potosí continúa apostando por el desarrollo integral de sus atletas, promoviendo valores como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo dentro y fuera del emparrillado. Para esta temporada, el plantel se presenta renovado, con un 65 por ciento de jugadores novatos, quienes han trabajado intensamente para aprender y comprender el juego.